Il Teatro Rendano di Cosenza si rifà il look: oltre 1 milione di euro per ristrutturarlo

Tutto pronto per l’inizio dei lavori di recupero conservativo, manutentivo e di riqualificazione del Teatro Rendano che comunque non bloccherà l’attività culturale e di spettacolo che in esso si svolge. Il progetto finanziato con fondi PNRR pari ad 1milione, 327mila e 400euro sarà presentato alla stampa, nell’ambito di un’apposita conferenza, dal sindaco Franz Caruso e dall’assessore ai lavori LLPP, Damiano Covelli.

L’appuntamento con i giornalisti è fissato per sabato prossimo, 13 gennaio, alle ore 11 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. “Con questi lavori – affermano il sindaco Franz Caruso e l’assessore Covelli – assicureremo un futuro di rilancio di una delle più importanti strutture culturali della Calabria e luogo simbolo della nostra città, qual è appunto il Teatro di Tradizione Alfonso Rendano. Attraverso questa opera di recupero strutturale e conservativo lo riporteremo agli antichi splendori“.

Dopo anni di abbandono, il Rendano attraverserà una fase di rinascita “affinché possa tornare a primeggiare, con la sua storia e tradizione, nell’intero panorama nazionale. Per quanto ci riguarda – concludono il sindaco Franz Caruso e l’assessore Covelli – assicurare un futuro prestigioso al teatro A. Rendano significa anche e soprattutto proiettare Cosenza verso un’attività culturalmente e socialmente avanzata”.