Tajani: “il più vecchio iscritto di Forza Italia è una signora di 103 anni di Reggio Calabria”

“I festeggiamenti per i primi 30 anni di Forza Italia non saranno un amarcord ma una festa di giovani“. Ad annunciarlo dal palco del congresso provinciale e cittadino di Torino degli azzurri, il segretario nazionale del partito Antonio Tajani. “Nell’ultima parte – spiega – porterò sul palco tre persone, spero anche quattro: il nostro più vecchio iscritto, una signora di 103 anni di Reggio Calabria, che forse ci manderà un video messaggio, e il più giovane, che ha 14 anni. Ma anche un giovane sindaco di una provincia del Veneto, una ragazza nata nel ’94, lo stesso anno di Forza Italia che racconterà la sua storia, e la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi (anche lei di Reggio Calabria, ndr), a dimostrazione che siamo in grado, nelle nostre sezioni, di formare una classe dirigente non solo politica ma anche di governo“.

