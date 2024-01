Al via il summit Italia-Africa: attesi 25 capi di Stato per il Piano Mattei

StrettoWeb

Al via a Roma il summit Italia-Africa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, i vertici della Ue, Ursula von der Leyen, Roberta Metsola e Charles Michel, il presidente dell’Unione africana Azali Assoumani, il presidente della Commissione dell’Unione Africana, Moussa Faki, il vice segretario Generale delle Nazioni Unite Amina Jane Mohammed, il direttore del Fmi Kristalina Georgieva e 25 capi di Stato e di governo africani. Seguirà la cena alle intorno alle 20:30. Il vertice proseguirà i lavori in Senato domani mattina.

Si tratta di un vertice fondamentale della strategia politica internazionale del Governo, il momento in cui sarà reso noto il più volte annunciato “Piano Mattei” per l’Africa. “L’energia è uno dei pilastri del Piano Mattei per l’Africa, il piano di cooperazione e sviluppo su cui l’Italia sta lavorando con grande determinazione per costruire partenariati reciprocamente vantaggiosi e sostenere la sicurezza energetica dei Paesi africani e del Mediterraneo”, così il premier ha detto alla Cop28 di Dubai lo scorso dicembre.

