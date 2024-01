La straordinaria bellezza dello Stretto di Messina d’inverno | GALLERY

StrettoWeb

E’ una domenica tipicamente invernale oggi in riva allo Stretto di Messina: ieri è stato il giorno più freddo dell’inverno a Reggio Calabria (minima +8°C, massima +12°C), oggi invece la minima è risalita a +9°C e la massima sfiora i +15°C grazie al soleggiamento. In ogni caso sono temperature in linea con le medie del periodo, quindi perfettamente invernali. Il sole illumina lo Stretto con un’atmosfera limpida, tersa, con visibilità ottima e proprio questo elemento – anche qui tipicamente invernale – avvicina moltissimo le due sponde dello Stretto agli occhi degli osservatori.

L’Etna carica di neve oltre i 1.600/1.700 metri di altitudine conferma lo scenario invernale dello Stretto, pur senza eccessi (non c’è neve sui Peloritani) nè temperature particolarmente basse (stamani ha fatto molto più freddo nella Sicilia orientale).

