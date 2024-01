Strage di felini nella provincia di Cosenza: si cerca il killer dei gatti

StrettoWeb

Una terribile vicenda sta sconvolgendo il paese di Cervicati, piccolo comune della Provincia di Cosenza. Da alcuni giorni, secondo quanto riportano alcuni residenti della cittadina che conta circa 800 abitanti, per le strade si aggira una losca figura che ammazzerebbe i gatti randagi. Il soggetto, soprannominato il killer dei gatti, utilizzerete una pistola ad aria compressa per uccidere i felini. Su quanto sta accadendo è intervenuta l’AIDAA – Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – che presenterà lunedì un esposto alla Procura di Cosenza per far luce sulla vicenda. Una storia terribile che conta diverse vittime, tra cui Grigina, 14 anni, morta per un colpo di pistola che le ha perforato un polmone.

