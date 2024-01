Spazio: alunni messinesi in contatto radio con gli astronauti Axiom3

StrettoWeb

Fissato il giorno e l’ora del contatto radio tra gli astronauti della stazione spaziale internazionale e gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea (Messina) guidato dal dirigente Leon Zingales. Avverra’ mercoledi’ 24, esattamente alle 15.37 e 22 secondi.

Il contatto radio durera’ 7-8 minuti e nel corso del breve collegamento i venti alunni delle terze classi dell’Istituto avranno la possibilita’ di porgere agli astronauti della missione Axiom 3 alcune domande preventivamente approvate dalla Nasa. Missione spaziale in partenza oggi dal Kennedy Space Center (Florida) e che “porta l’Italia a fare un passo nel futuro perche’ promuove ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico” come ha detto Walter Villadei, astronauta e colonnello dell’Aeronautica militare italiana, che pilotera’ la navetta Crew Dragon di SpaceX che portera’ i quattro membri dell’equipaggio sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) per 14 giorni di test ed esperimenti scientifici in condizioni di microgravita’.

L’istituto di Gioiosa Marea e’ l’unica scuola siciliana e una delle due italiane selezionate (l’altra e’ l’istituto comprensivo Villa Guardia, in provincia di Como) per il collegamento con la stazione orbitante nell’ambito del programma Ariss School Contact (Amateur radio on the International space station) realizzato in collaborazione con le agenzie spaziali Nasa, Roscosmos, Esa, Jaxa e Csa-Asc con protocolli Dtn (Delay/Disruption Tolerant Networking) della Nasa. E’ il risultato di un progetto articolato che vede la partecipazione di numerosi attori della provincia messinese, tra i quali l’Associazione Radioamatori Eoliani, il Comune di Gioiosa Marea e il Comune di Piraino. Durante il collegamento radio saranno presenti anche i sindaci dei Comuni di Gioiosa Marea e Piraino, Tindara La Galia e Salvatore Cipriano. Il collegamento radio si potra’ seguire in diretta attraverso un link che sara’ pubblicato sul sito della scuola nei prossimi giorni.