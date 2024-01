Sold Out a Roccella Jazz per la Rhegium Jazz Orchestra  

StrettoWeb

Si è svolto il 1 gennaio 2024 nella splendida cornice di Roccella Jonica presso l’Auditorium “Unità d’Italia” l’atteso Concerto di Capodanno della Rhegium Jazz Orchestra che quest’anno è ritornata a calcare questo prestigioso palcoscenico del Jazz in Calabria. L’orchestra reggina, diretta dai maestri Marco Suraci e Demetrio Fortugno ha accompagnato il primo giorno del nuovo anno con il suo coinvolgente “Swing“.

Il Concerto di Capodanno organizzato dal comune di Roccella Jonica e dal patron del noto festival Jazzistico, Vincenzo Staiano, è diventato un must già da diverse edizioni.

Un Concerto che ormai è entrato a pieno nel gradimento del pubblico e che in questa edizione ha visto la briosa e brillante partecipazione dell’orchestra reggina che ha replicato il successo di pubblico ottenuto al CineTeatro Metropolitano di Reggio Calabria e di Piazza I Maggio a Palmi. La Rhegium Jazz Orchestra ha proposto un viaggio travolgente nella musica jazz dai brani più arcaici alla modernità del genere funk e non solo.

Tanti i brani proposti al folto pubblico che è intervenuto presso l’Auditorium tra i quali At Last, Makin’ Whoopee e brani più moderni come Street Life, Pick Up the Pieces e I Will Survive.

La band è composta ai sax da Marco Suraci, Demetrio Fortugno, Matteo Diego Scarcella, Domenico Cariddi e Alessandro Monorchio; dalle trombe di Alessandro Roccisano e Rosario Carbone; dai tromboni di Fausto Miglioresi, Antonello Pensabene e Ilario Roccisano; dalla sezione ritmica con Saverio Garipoli (piano), Francesco Alampi (chitarra), Antonino Scopelliti (basso) e Federico Placanica (batteria) e da Cristina Larizza che con la sua splendida voce ha voluto trasportare il pubblico nel mondo musicale della formazione. Un’ora e mezza di show in cui l’orchestra reggina ha tirato fuori la sua grinta musicale e ha messo al centro l’autenticità delle emozioni che la Musica Jazz suscita. Una splendida realtà quella della orchestra jazz reggina che anche in questa occasione ha dato sfoggio della maturità artistica acquisita.

Prossimo appuntamento, promosso dalla Città Metropolitana, sarà il 4 gennaio presso San Giovanni di Gerace.