Dietro le quinte: il sindaco di Corigliano-Rossano ringrazia i dipendenti: “siamo una squadra”

StrettoWeb

“Foto di fine anno, apparentemente casuali, meno spettacolari del concerto ma significative. Avrete notato che rispetto al brusio di fondo che, come sempre, caratterizza la nostra terra quando si alza l’asticella (ho letto anche teorie che, se verificate, riscriverebbero le leggi della fisica), l’Amministrazione non ha speso una parola. Ho detto a tutti, dai dirigenti coinvolti agli addetti: noi dobbiamo rispondere ancora una volta solo coi fatti, lavoriamo e facciamo in modo che sia tutto perfetto. Vi racconto questo preambolo perché ci sono uomini e donne che hanno lavorato tutti i giorni, senza sosta, per curare ogni particolare.

Lo ammetto: mi hanno sopportato. Persino due ore prima dell’evento ho chiamato una squadra e gli ho detto “venite con me, ho visto un marciapiede che non mi convince”. Credetemi, erano stanchi morti, li avevo “perseguitati” per giorni ed il loro sguardo parlava da solo: “questo devono chiuderlo in un manicomio il prima possibile”. Invece non hanno detto una parola, sono venuti con me e sono intervenuti subito. Un sindaco può fare tante cose, ma ha bisogno di una squadra, sia negli uffici che sulla strada, e questi ragazzi, tutti, meritano un ringraziamento.

Un altro ringraziamento speciale va alle forze dell’ordine. Nella foto che abbiamo fatto a fine serata c’è solo una parte dei tanti uomini in divisa che hanno lavorato fino alla mattina, mettendo in atto ciò su cui abbiamo lavorato per giorni – dalla gestione della piazza alla viabilità – e che non ha mostrato una minima sbavatura anche grazie al prezioso coordinamento del dirigente di Polizia, il dott. Zanfini. Grazie di cuore, lo meritate davvero.

Un ringraziamento anche ai volontari, alle proloco, ai tanti steward disseminati lungo tutta l’area evento. Infine un’ultima soddisfazione. Alle ore 8.00 della mattina dopo, sono ripassato dallo scalo e la piazza era già totalmente pulita, anche grazie al lavoro degli addetti dell’igiene urbana che quando noi siamo andati a dormire, si sono messi all’opera. Grazie anche a voi. Sintesi: “per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo che abbiamo vissuto, grazie mille” anche a voi che avete lavorato con me”.