Sila, addio neve: chiuse temporaneamente le piste di Lorica

Ferrovie della Calabria, gestore degli impianti di risalita e delle

piste da sci del comprensorio di Lorica, comunica all’utenza che, a

causa delle elevate temperature e dell’alto tasso di umidità registrati nelle scorse ore e previsti anche per la giornata di domani, tutte le piste rimarranno chiuse al fine di garantire la massima sicurezza e salvaguardare l’incolumità delle persone. Nei prossimi giorni sarà diffuso un ulteriore comunicato per fornire aggiornamenti sulla prossima riapertura delle piste, in attesa di migliori condizioni metereologiche.