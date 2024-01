“Sicuri con la neve” con il CNSAS Calabria sulle vette della Sila

StrettoWeb

Massima prudenza su tutti gli itinerari, pianificazione preventiva del percorso in base alla propria condizione psico-fisica, controllo delle previsioni meteo, delle allerte ed del bollettino neve-valanghe, sono accorgimenti importantissimi per tutti gli appassionati degli sport outdoor di montagna in ambiente innevato. In occasione della giornata nazionale dedicata alla prevenzione dei pericoli della montagna invernale “Sicuri con la neve” 2024, è stato allestito, dai tecnici della Stazione alpina Sila Lorica, presso gli impianti sciistici di Lorica – Monte Botte Donato (Parco Nazionale della Sila), uno stand informativo.

L’obiettivo è parlare di prevenzione, di buone pratiche su come preparare ed affrontare, in totale sicurezza, le escursioni invernali, della gestione degli incidenti, di come allertare ed agevolare i soccorsi.

L’occasione è stata propizia per i tecnici del CNSAS Calabria per consigliare l’attivazione e l’utilizzo dell’App Gratuita GeoResq che, durante le attività outdoor, permette di inviare un allarme direttamente al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, comunicando posizione e percorso.

