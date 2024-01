Sicurezza, innovazione ed inclusività: riqualificate scuole a Casali del Manco

StrettoWeb

Il risanamento e la riqualificazione degli edifici scolastici. Il Comue di Casali del Manco si appresta a chiudere il cerchio dei lavori che hanno interessato tutte le scuole del territorio. Lavori non solo di tipo strutturale, ma anche interventi finalizzati a rendere le scuole casaline moderne ed innovative. Questa mattina è stata riconsegnata alla comunità la scuola primaria di via Nicolas Green in località Casole Bruzio: grazie ad un investimento pari ad oltre 622mila euro, l’edificio è stato interessato da lavori di adeguamento sismico e strutturale e di adeguamento degli impianti tecnologici, finalizzati anche al risparmio energetico.

“Quella di oggi è una giornata importante – ha commentato il Sindaco Francesca Pisani – che abbiamo atteso tutti, bambini in primis, ai quali abbiamo chiesto grandi sacrifici, in quanto la didattica è andata avanti in locali in cui si sono dovuti adattare. La riconsegna di una struttura ad una comunità – ha sottolineato il primo cittadino – è sempre una grande soddisfazione, ma quando si tratta di una scuola è molto di più, in quanto la scuola è il luogo dove i nostri figli si formano e dove si educano i cittadini di domani”.

“Tutta l’amministrazione – rappresentata oggi anche dall’Assessore all’Edilizia scolastica Michele Rizzuti, dall’Assessore alla Pubblica

istruzione Giulia Leonetti e dal Consigliere con delega ai Lavori pubblici Fernando De Luca – è molto contenta, a conclusione di questo iter lungo e complicato”. La riqualificazione dell’edificio di via Nicolas Green, infatti, è stata possibile grazie a due diversi finanziamenti, intercettati a tre anni di distanza l’uno dall’altro, con rallentamenti dei lavori causati dalla pandemia.

Dopo i saluti e la benedizione di Don Francesco Guagliani, parroco di Casole Bruzio e di Serra Pedace, ha fatto gli onori di casa il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Casali del Manco I Andrea Codispoti, che ha sottolineato che il rinnovato plesso della scuola, intitolato a Don Francesco Vecchio, oggi è una scuola realmente funzionale, vantando aule più ampie che permetteranno un migliore

sviluppo della didattica, un refettorio ed un laboratorio, in quanto si punta sia sulla didattica tradizionale che su quella digitale.

La riconsegna della scuola di via Nicolas Green è un altro importante tassello nel programma dell’Amministrazione comunale. Nei mesi precedenti, infatti, erano stati restituiti alla cittadinanza altri cinque istituti. Parliamo della scuola dell’infanzia di via F. Gullo, in Località Trenta (Morelli), dopo interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico, per

un investimento di 795mila euro; della scuola dell’infanzia di località Verticelli che, con risorse pari a quasi 665mila euro, è stata interessata da adeguamento sismico ed impiantistico e dal superamento delle barriere architettoniche.

E ancora, della scuola secondaria di I° grado di via Proviero, in località Casole Bruzio, sulla quale, con poco più di 425mila euro, sono stati effettuati lavori di adeguamento sismico, di efficientamento energetico e di miglioramento tecnologico. Con risorse del valore di 1 milione e 185mila euro, inoltre, erano stati portati a termine gli interventi di

adeguamento sismico e di efficientamento energetico dell’edificio scolastico di via Roma. Infine, erano stati già completati l’adeguamento sismico ed impiantistico e la messa in sicurezza della scuola dell’infanzia e primaria di località Serra Pedace, per un investimento complessivo pari ad oltre 484mila euro.

“La sicurezza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi – ha aggiunto Pisani – viene prima di ogni cosa. Questa amministrazione si è impegnata per intercettare

finanziamenti regionali, statali ed europei, investendo anche fondi propri, al fine di

rendere sicure e dignitose le nostre scuole, ma anche per renderle più tecnologiche,

sostenibili, inclusive ed al passo coi tempi”.

Il primo cittadino ha spiegato poi che restano da terminare gli ultimi due interventi in programma: quello volto alla riconversione di alcuni spazi a mensa scolastica dell’edificio di via Proviero (per un importo pari a 361.751,50 euro) e quello relativo all’adeguamento sismico ed alla manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia e primaria di via Cappuccini, in località Pedace (per investimenti del valore di 851.789,18 euro).