Sicurezza Calabria, Saccomanno (Lega): “in arrivo quasi 300 militari”

“Grazie al lavoro del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni, le città della nostra regione saranno ancora più sicure. In arrivo 295 militari in Calabria, 60 unità in più rispetto allo scorso anno, che saranno impiegati per presidiare il territorio e rafforzare le misure a tutela della legalità. Un impegno concreto della Lega al Governo, il segnale positivo di attenzione nei confronti dei cittadini. La sicurezza è sempre stata la nostra priorità e poter disporre di più uomini nelle stazioni ferroviarie e in strada significa mettere in campo un piano di prevenzione e controllo nel solo interesse di chi vive il territorio”. Lo dichiara il coordinatore della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomanno.

