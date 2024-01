Sicilia: Teatro del Mela arriva Teo Mammucari con il suo “Sarà capitato anche a voi”

StrettoWeb

Sabato 27 gennaio alle ore 21:00 al Teatro del Mela arriva Teo Mammucari con il suo “Sarà capitato anche a voi”, lo showman dai mille volti e dalle mille sfaccettature, in questo spettacolo si mette a nudo e porta sul palcoscenico un mix esplosivo fatto di esperienza di vita e maturità artistica. La comicità, cifra del Teo artista ma anche e soprattutto del Teo uomo, è lo strumento che utilizza per esplorare e portare alla luce alcune grandi tematiche del nostro vivere.

Trama

“Sarà capitato anche a voi”, di sentirvi in una strada senza uscita, di avere la sensazione di navigare senza bussola nel mezzo di una tempesta. Ebbene si, è capitato e capita a tutti noi, ma quel che dovremmo fare in quei momenti è imparare a spostare il punto di vista. Osservare noi stessi, le nostre sensazioni, i nostri modi di reagire o non reagire a ciò che ci capita.

Attraverso l’ironia e l’umorismo Teo Mammucari ci prende per mano, ci porta a visitare una grande mostra d’arte, fatta di quadri diversi e in cui possiamo riconoscere ciascuno un pezzo di se, ci accompagna a guardarci da vicino, e così, in un rito collettivo e quasi catartico, potrebbe capitare di uscire dal Teatro un poco più consapevoli, un poco più alleggeriti e, perché no, con uno sguardo diverso e più benevolo nei confronti di noi stessi.

L’autore

Nato a Roma, Teo Mammucari è uno dei conduttori televisivi più amati del piccolo schermo. Dopo una lunga carriera come animatore e cabarettista, debutta nella redazione di Scherzi a Parte nel 1995, conquistando il pubblico con la sua comicità e la sua verve. Lo vediamo poi anche in veste di giudice a Tu si que vales, cantante ne Il cantante mascherato, e ancora come conduttore a Le Iene.

Biglietti

https://www.ticketone.it/event/teo-mammucari-sara-capitato-anche-a-voi-auditorium-comunale17957028/

Biglietti al botteghino, il giorno dello spettacolo dalle ore 19:00.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.