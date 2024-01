Sicilia: sbarco con un migrante morto durante la traversata, tre arresti

StrettoWeb

Sono tre i migranti, di cui un sudanese di 37 anni, un gambiano di 43 anni e un nigeriano di 24 anni, arrestati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Agrigento, perché ritenuti responsabili dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di morte come conseguenza di altro delitto.

Le indagini della Squadra Mobile di Agrigento, del Servizio centrale operativo e dalla Sisco di Palermo, coordinate dalla Procura di Agrigento, hanno consentito di raccogliere gravi indizi a carico dei tre. Gli accusati, lo scorso 29 dicembre, avrebbero permesso lo sbarco a Lampedusa di 124 extracomunitari provenienti dalla Libia. Una traversata durante la quale è morto un migrante che si trovava a bordo dell’imbarcazione. I tre arrestati sono stati portati al carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.