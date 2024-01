Sicilia, M5S: “Schifani bocciato dalla sua maggioranza, sempre più spaccata”

StrettoWeb

“L’ok alla nostra proposta del doveroso rinvio in commissione della raffazzonata e soprattutto incostituzionale legge sulle Province sancisce la bocciatura di Schifani da parte della sua maggioranza, considerato che questa legge è una dei cavalli di battaglia di questo governo che a questo punto dovrebbe cambiare rotta e puntare sui reali bisogni dei siciliani, non a questo circo messo in piedi solo per fini elettorali e non certo per fare migliorare i servizi resi ai siciliani” Lo afferma il capogruppo del M5S Antonio De Luca.

“È sconfortante – dice Antonio De Luca – pensare che da mesi stiamo discutendo del nulla, di una legge che non ha ragione d’essere se prima non viene abolita la Del Rio”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la deputata M5S Martina Ardizzone componente della commissione Affari istituzionale. “Che questa legge è incostituzionale – dice Ardizzone – lo diciamo da mesi e in tutte le salse e darà la stura ad una pioggia di ricorsi e personalmente sarei io la prima a farlo se mai questa legge dovesse essere approvata con la Del Rio ancora in vigore”.

“Al netto del merito della questione relativa al ddl – aggiunge Angelo Cambiano, vice presidente M5S della Prima Commissione Ars – sono evidenti i profili di incostituzionalità dello stesso. Senza una definitiva abrogazione della legge Del Rio, la corsa affannosa del governo pare celare esclusivamente intenti elettorali connessi alle imminenti competizioni europee. Cui prodest?”.

