Sicilia: il Movimento Politico “Partiamo da qui” sul candidato a sindaco di Rometta

StrettoWeb

Gli organi di stampa hanno annunciato il primo candidato alla carica di sindaco per le Amministrazioni 2024 di Rometta, Nino Visalli, che sarebbe stato incoraggiato e sollecitato da vari gruppi cittadini, dal Circolo territoriale “Fratelli d’Italia” e sostenuto da diversi gruppi politici. A questo proposito si espone il Direttivo del Movimento Politico “Partiamo da qui” presieduto da Ninni Petrella.

“Noi non abbiamo avuto nessun confronto ufficiale, né con o per il candidato a sindaco Nino Visalli né con altri candidati. Vogliamo specificare che noi non abbiamo nulla di personale verso i candidati ma i nostri criteri di valutazione sono molto selettivi. Guarderemo ai programmi elettorali fattibili, alle idee concrete e fattuali che vanno oltre le persone e i rapporti collaterali. Chiaramente applicheremo il nostro metodo a tutti i componenti compresi nelle liste di sostegno ai vari candidati sindaci. Sappiamo delle numerose adesioni di sostegno al candidato Visalli, rapporti di vicinato con il movimento politico di Cateno De Luca, con una fazione della Democrazia Cristiana e dal movimento locale “Rometta sei tu”, e ci domandiamo quali siano i nessi di congiuntura e quale il prospetto sul territorio. Siamo aperti al dialogo fattivo e al confronto negli interessi della comunità intera. Desideriamo che le persone indicate abbiano a cuore il territorio sul piano sociale e culturale, che lavorino sulle criticità migliorando la qualità della vita, come ad esempio l’abbattimento delle barriere architettoniche dove necessario, che potenzino le scuole, vere e uniche risorse del nostro futuro, che lavorino ascoltando la comunità e non meri interessi di carriera. Questa la centralità della nostra missione, in linea con i valori liberali, moderati e democratici del Movimento politico “Partiamo da qui”“.

Sono già stati costituiti i primi Circoli del Movimento a Messina e a Milazzo. Attualmente esiste una compagine nel Comune di Rometta e, dato i presupposti, si sta progettando la costituzione del nuovo Circolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.