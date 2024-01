Shannen Doherty, star di Beverly Hills 90210: “sto morendo”

StrettoWeb

Un tumore al seno ha segnato per sempre il destino dell’attrice Shannen Doherty, 52 anni. Conosciuta come la dolce Brenda di Beverly Hills 90210 e come Prue del trio Streghe, sta lottando da tempo contro la diagnosi ricevuta nel marzo 2015. Dopo un periodo di cure durato due anni, sembrava che l’attrice fosse ormai fuori pericolo ma, nel 2020, ha parlato di un ritorno del tumore ormai al quarto stadio. Una malattia terribile che, però, non l’ha mai fermata: ha continuato infatti a lavorare come attivista per gli animali e come conduttrice di Podcast in cui ha raccontato della sua malattia, senza mezze misure. Un coraggio da leonessa, tanto da informare con estrema chiarezza i suoi fan nell’ultima puntata del suo podcast Let’s be clear, dichiarando che il tumore è ormai arrivato al cervello e si è attaccato alle ossa. Per questa ragione, la Doherty ha deciso di organizzare il suo funerale, quasi come se fosse una festa: “so che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché so che accadrà e che me ne sto andando. Magari sono cose macabre, ma è anche divertenti in parte. Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso. Ho anche un sacco di clausole per il mio funerale, in primis la lista degli invitati deve essere breve. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì”.

E chiude il discorso, il volto rigato dalle lacrime, con gli ultimi dettagli circa l’organizzazione, “Ovvio che vorrei vivere ancora a lungo, però è bene che organizzi. Credo che tutto sarà fatto a casa mia, dove passo la maggior parte dei momenti belli. Chi verrà sappia che dovrà essere una celebrazione d’amore”.