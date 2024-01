Sfera Ebbasta in concerto a Messina

StrettoWeb

Si prospetta un’estate calda a Messina da un unto di vista degli eventi. Dopo Ultimo, Zucchero, Geolier e i Negramaro, in riva allo Stretto arriva anche Sfera Ebbasta. Ancora non c’è l’ufficialità della data, ma sembrerebbe sicuro un concerto allo Stadio “Franco Scoglio” in estate. Dopo il successo di Reggio Calabria, di circa un mese fa, il noto rapper fa un’altra tappa nello Stretto.

Sfera Ebbasta è stato giudice di X Factor condotto da Alessandro Cattelan, al fianco di Mara Maionchi, Samuel, Malika Ayane.

