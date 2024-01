Serie D: vincono Trapani, Siracusa e Vibonese. Fenice scavalcata dal Real Casalnuovo. Risultati e classifica

StrettoWeb

Nessuna sorpresa, come prevedibile, in vetta al girone I di Serie D in questa 22ª giornata. Nel turno infrasettimanale, che ha visto riposare la Fenice Amaranto, vincono infatti Trapani, Siracusa e Vibonese. Tris siciliano al Castrovillari, 2-0 aretuseo alla Sancataldese, mentre i calabresi di Buscé sbancano Ragusa non senza fatica. Il Real Casalnuovo vince in casa dei giovanotti della Gioiese, scavalcando la Fenice Amaranto, ora quinta ma con due gare in meno. Di seguito risultati e classifica.

I risultati della 22ª giornata del girone I di Serie D

Gioiese-Real Casalnuovo 0-2

Licata-Canicattì 0-3

Portici-Locri 1-3

Sant’Agata-Akragas 0-0

San Luca-Igea Virtus 3-0

Siracusa-Sancataldese 2-0

Ragusa-Vibonese 2-3

Trapani-Castrovillari 3-1

Classifica Serie D girone I

Trapani 53 Siracusa 52 Vibonese 49 Real Casalnuovo 36 La Fenice Amaranto 35 Sant’Agata 30 Licata 27 Acireale 27 Ragusa 26 Akragas 26 Canicattì 22 Sancataldese 21 Portici 20 Locri 19 Igea Virtus 17 San Luca 16 (-1) Castrovillari 9 (-1) Gioiese 4 Lamezia Terme 0

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.