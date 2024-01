Serie D, risultati e classifica: colpo Trapani al 94′, Siracusa corsaro ad Acireale

StrettoWeb

Vittoria e vittoria. Sempre e come sempre. Trapani e Siracusa vincono ancora, sbancando rispettivamente i campi di Real Casalnuovo e Acireale in questa 25ª giornata del girone I di Serie D. Il successo granata arriva al 94′, in rimonta (1-2), con le due reti segnate negli ultimi venti minuti. Così è mantenuto il distacco di +4 (e una gara in meno) sul Siracusa, vittorioso sempre per 1-2. Riposo forzato per la Vibonese, ma La Fenice Amaranto non ne approfitta e impatta per 2-2 in casa contro il Portici. Pari per il Sant’Agata a Locri, pesante batosta del Licata (prossimo avversario della Fenice) a Barcellona, contro l’Igea Virtus.

Risultati Serie D girone I, 25ª giornata

Acireale-Siracusa 1-2

Canicattì-Ragusa 3-1

Locri-Sant’Agata 1-1

Real Casalnuovo-Trapani 1-2

Fenice Amaranto-Portici 2-2

Sancataldese-Gioiese 1-0

Akragas-Castrovillari 5-1

Igea Virtus-Licata 4-0

Classifica Serie D girone I

Trapani 62 Siracusa 58 Vibonese 50 La Fenice Amaranto 37 Sant’Agata 37 Real Casalnuovo 36 Licata 33 Ragusa 32 Akragas 29 Acireale 28 Canicattì 28 Sancataldese 27 Igea Virtus 26 Locri 23 Portici 21 San Luca 18 (-1) Castrovillari 10 (-1) Gioiese 4 Lamezia Terme 0

