Serie D: poker Trapani, sorprendente pari Vibonese. Risultati e classifica

StrettoWeb

Da una corsa a tre a una corsa a due. In vetta al girone I di Serie D, dopo le gare della 24ª giornata, da segnalare il sorprendente pari della Vibonese fuori casa, a Castrovillari. Così Trapani e Siracusa scappano. Il Trapani si conferma per l’ennesima volta devastante, travolgendo per 4-1 l’Akragas; il Siracusa invece regola la Fenice Amaranto nel finale. Resta, tra le due squadre siciliane, il +4 e la gara in più ai granata.

La Vibonese, tuttavia, può star tranquilla. Quelle sotto, infatti, non hanno alcuna intenzione di avvicinarsi. Il Real Casalnuovo ha perso ieri a Ragusa, la Fenice Amaranto oggi a Siracusa. Sono tutte e due a 36, a -14 dalla terza, raggiunte dal Sant’Agata. Ora sono in tre al quarto posto e la squadra di Trocini dovrà andare in trasferta – in questo girone di ritorno – a Trapani, Vibo, Sant’Agata e in casa del Real Casalnuovo.

Risultati Serie D girone I, 24ª giornata

Castrovillari-Vibonese 1-1

Gioiese-Locri 0-3

Portici-Igea Virtus 1-3

San Luca-Acireale 1-1

Siracusa-Fenice Amaranto 1-0

Trapani-Akragas 4-1

Licata-Sancataldese 2-0

Sant’Agata-Canicattì 2-1

Classifica Serie D girone I

Trapani 59 Siracusa 55 Vibonese 50 Real Casalnuovo 36 La Fenice Amaranto 36 Sant’Agata 36 Licata 33 Ragusa 32 Acireale 28 Akragas 26 Canicattì 25 Sancataldese 24 Igea Virtus 23 Locri 22 Portici 20 San Luca 18 (-1) Castrovillari 10 (-1) Gioiese 4 Lamezia Terme 0

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.