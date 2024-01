Serie D, acque movimentate: si dimette il DG del Locri, ennesimo cambio in panchina per la Gioiese

StrettoWeb

Acque movimentate, in questo secondo giorno del 2024, per due società – entrambe reggine – del girone I di Serie D. Locri e Gioiese, infatti, hanno ufficializzato due importanti comunicazioni con le rispettive note stampa. In casa viola, ormai travolta da difficoltà tutt’altro che nascoste – societarie e tecniche – si è registrato l’ennesimo ribaltone in panchina; mentre gli amaranto hanno incassato le dimissioni del DG.

Gioiese, nuovo addio con Caridi

“L’ASD Gioiese 1918 comunica l’avvenuta interruzione del rapporto con Alessandro Caridi, il quale non ricoprirà più l’incarico di allenatore della prima squadra. Nei prossimi giorni, verrà reso noto il nome del nuovo tecnico”. Il tecnico era stato esonerato a ottobre, poi richiamato dopo la parentesi con Viola, e ora ha nuovamente salutato. Si attende il nuovo allenatore.

Locri, si dimette il DG Tropea

“Il Locri comunica di aver ricevuto, in data odierna, le dimissioni irrevocabili del DG Antonio Tropea per motivi strettamente professionali. La società ringrazia e saluta Antonio che ha contribuito a scrivere pagine indimenticabili della nostra storia e siamo certi che lo ritroveremo sempre sui gradoni a tifare per i nostri colori”. Così la società amaranto in una nota.