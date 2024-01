Serie D, novità societarie in vista per l’Akragas: il gruppo Deni mette in vendita le proprie quote

StrettoWeb

Novità societarie in vista per l’Akragas, la società di Agrigento che milita nel girone I di Serie D. Il gruppo Deni, proprietario del club, mette in vendita le proprie quote. Lo annuncia attraverso una nota social.

“Il Gruppo Deni comunica che le quote residue di sua pertinenza della SSD Akragas, con effetto immediato, vengono messe in vendita. Eventuali gruppi o soggetti interessati possono prendere contatti con lo studio Callari Carmelo telefonando al 327 3519247”. E’ quanto si legge nella nota della società.

