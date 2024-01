Serie D, brutta sorpresa per l’Acireale: furti allo stadio nella notte, spogliatoi a soqquadro | FOTO

StrettoWeb

Una brutta sorpresa questa mattina per l’Acireale, che domenica scorsa perdeva per 3-1 al Granillo di Reggio Calabria contro la Fenice Amaranto. La compagine siciliana del girone I di Serie D, infatti, ha scoperto che “nel corso della notte dei malviventi sono entrati” all’interno dello stadio “Aci e Galatea” e, “mettendo a soqquadro i vari ambienti, hanno rubato vestiario di varia natura (dalle tute ai borsoni ai calzettoni) e scassinato, danneggiandola, la macchina per il caffè“.

Così ha scritto il club granata sulla propria pagina Facebook. Lo stesso ha spiegato che dei “fatti sono state prontamente informate le autorità militari”. A corredo dell’articolo alcune immagini di spogliatoi e varie stanze messe a soqquadro dai ladri.

