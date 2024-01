Serie C, Crotone show: 0-4 in casa della Turris e secondo posto | CLASSIFICA

StrettoWeb

Crotone show. Dopo il 3-0 al Catania, altre 4 reti, questa volta a domicilio, in casa della Turris. E’ 0-4 a Torre del Greco, un risultato che permette di raggiungere il secondo posto (insieme al Picerno e Casertana) in attesa delle gare di questa sera e domani. La gara è praticamente chiusa sin da subito: la sblocca dopo 4 minuti l’ex Reggina Loiacono, poi Gomez la chiude tra primo tempo e inizio ripresa, per una doppietta che vale lo 0-3. Il poker arriva nel finale con D’Ursi.

Classifica Serie C

Juve Stabia 43 Picerno 38 Crotone 38 Casertana 38 Avellino 37 Taranto 37 Benevento 33 Audace Cerignola 31 Potenza 29 Giugliano 28 Latina 27 Sorrento 26 Catania 25 Foggia 25 Turris 20 Monopoli 19 Messina 19 Virtus Francavilla 17 Brindisi 14 Monterosi Tuscia 11