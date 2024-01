Serie C: gli ex Reggina Cionek e Gori lanciano l’Avellino, mezzo flop Crotone | CLASSIFICA

StrettoWeb

L’Avellino vede la vetta del girone C di Serie C più vicina, almeno per una notte. In attesa della Juve Stabia, che una settimana fa ha strappato il pari nel finale proprio in Campania, gli irpini vanno a -3 dalla vetta grazie alla vittoria di Foggia. Protagonisti due ex Reggina, Cionek e Gori, che rimontano l’iniziale vantaggio di casa, che poi diventa 1-3. Sempre nelle zone alte, mezzo flop del Crotone, che dopo le due vittorie e le sette reti delle ultime due partite, pareggia in casa contro la Virtus Francavilla, tra le ultime in classifica. Così la squadra di Zauli rallenta la corsa. Di seguito risultati e classifica di giornata.

Risultati Serie C girone C, 22ª giornata

Brindisi-Audace Cerignola 1-1

Crotone-Virtus Francavilla 1-1

Foggia-Avellino 1-3

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 44

Avellino 41

Crotone 39

Picerno 38

Casertana 28

Taranto 27

Benevento 36

Audace Cerignola 32

Latina 30

Sorrento 29

Potenza 29

Catania 28

Giugliano 28

Foggia 25

Messina 22

Turris 20

Monopoli 19

Virtus Francavilla 18

Brindisi 15

Monterosi Tuscia 14

