Serie C: poker Catania, Avellino di Pazienza beffato nel finale dalla capolista

Una quasi svolta nelle zone alte del girone C di Serie C. Avellino-Juve Stabia, big match di questa sera davanti a un Partenio caldo, è terminato 2-2, ma la squadra di casa – guidata da Michele Pazienza e da diversi ex Reggina, da Cionek e Gori ad Armellino – è stata a un passo dal grande colpo. Avanti due volte, con le reti di Patierno e Ricciardi, si è fatta riprendere al 92′.

Così la capolista rimane a debita distanza, ma domani la Casertana di Montalto potrebbe andare a -3 dalle Vespe in caso di vittoria contro il Messina. Da segnalare anche la bella vittoria del Catania, che rifila 4 reti al Brindisi: segnano Di Carmine, Zammarini, Costantino e Chiarella.

Risultati Serie C

Potenza-Latina 2-0

Turris-Crotone 0-4

Avellino-Juve Stabia 2-2

Catania-Brindisi 4-0

Monterosi Tuscia-Monopoli 2-1

Virtus Francavilla-Benevento 1-2

Classifica Serie C

Juve Stabia 44 Picerno 38 Crotone 38 Casertana 38 Avellino 38 Taranto 37 Benevento 36 Audace Cerignola 31 Potenza 29 Giugliano 28 Catania 28 Latina 27 Sorrento 26 Foggia 25 Turris 20 Monopoli 19 Messina 19 Virtus Francavilla 17 Brindisi 14 Monterosi Tuscia 14