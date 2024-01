Serie C, il Crotone mette dentro la duttilità: arriva Daniele Altobelli

StrettoWeb

Nuovo arrivo per il Crotone, che tramite i propri canali ufficiali annuncia Daniele Altobelli. Difensore e all’occorrenza centrocampista, fa della duttilità una delle sue grandi doti. Si tratta di un calciatore esperto (30 anni) che arriva in prestito dal Monterosi. “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Monterosi F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Altobelli”, si legge nella nota.

La carriera del calciatore Daniele Altobelli

“Nato a Terracina (LT), Daniele compirà 31 anni il prossimo 18 marzo: cresciuto calcisticamente nel Frosinone, ha poi girovagato da Nord a Sud tra serie B e C e in quest’ultima categoria vanta anche due promozioni conquistate con Ascoli e Frosinone. Altobelli, che indosserà la maglia numero 25, è un centrale che può agire sia come difensore che come centrocampista e garantisce dunque duttilità, affidabilità ed esperienza agli squali”.

