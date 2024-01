Serie B: Palermo-Modena 4-2, Soleri entra e fa esplodere il Barbera nel finale

StrettoWeb

Il Palermo stende il Modena nello scontro playoff di Serie B. Al Barbera finisce 4-2 grazie soprattutto all’ingresso di Soleri, inserito da Corini nel finale e autore della doppietta decisiva che vale il poker e lo scatto in classifica. Il primo tempo è bellissimo, con continui botta e risposta. Segre e Battistella fanno 1-0 e 1-1 in venti minuti, entrambi di testa. Poi ci pensa il solito Brunori a riportare in vantaggio i rosanero di prepotenza. Nella ripresa, poi, nuovo pari canarino, con Abiuso, all’ora di gioco. Nel finale, però, è Soleri a far esplodere il Barbera, con il gol del 3-2 e poi del definitivo 4-2 con tap-in a pochi metri dalla porta, convalidato dal Var dopo dubbio su presunto fuorigioco.

Risultati Serie B, 21ª giornata

Brescia-Sudtirol 1-1

Feralpisalò-Catanzaro 3-0

Reggiana-Como 2-2

Spezia-Cremonese 0-1

Ternana-Cittadella 3-1

Cosenza-Venezia 4-2

Lecco-Pisa 1-3



Palermo-Modena 4-2

Classifica Serie B

Parma 45

Como 39

Cremonese 38

Venezia 38

Cittadella 36

Palermo 35

Catanzaro 33

Brescia 29

Modena 28

Bari 26

Pisa 26

Reggiana 25

Sudtirol 24

Cosenza 24

Sampdoria 23

Ternana 21

Lecco 20

Ascoli 18

Spezia 17

Feralpisalò 17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.