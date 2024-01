Il segretario generale della Cisl a Catanzaro per parlare di occupazione

StrettoWeb

Luigi Sbarra parteciperà all’iniziativa organizzata dalla Cisl Magna Grecia – Catanzaro Crotone Vibo Valentia – che si terrà sabato 13 gennaio alle ore 14 nella Casa delle Culture della Provincia di Catanzaro. L’occasione consentirà al quadro sindacale Confederale delle Federazioni e dei Servizi di ascoltare l’intervento del leader nazionale della Cisl sulle strategie che la Cisl sta mettendo in atto nel panorama sociale e politico. “L’occupazione resta la priorità di questo territorio – afferma il Segretario generale della Cisl Magna Grecia Salvatore Mancuso – tema che rischia di rimanere precario finché non si realizzano pienamente le necessarie sinergie fra il mondo della scuola, quello delle imprese, quello sociale ed il mondo politico”.

“Se ognuno procederà da solo sulla propria strada si faranno pochi passi in avanti. Non a caso Luigi Sbarra insiste sulla necessità di un nuovo patto sociale per dare rilancio alla nazione, e noi siamo impegnati su questa strada per dare rilancio al territorio. Nella nostra realtà esiste però un secondo problema, rappresentato dalla frammentazione dell’area centrale della Calabria in tre realtà che camminano isolate l’una dalle altre. Oggi nel panorama regionale Catanzaro non conta niente, così come Crotone, così come Vibo Valentia. Per invertire la tendenza serve una sinergia, una complicità fra le tre Province e fra i vari Comuni a partire da quelli principali di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Lamezia Terme, a prescindere dall’appartenenza politica delle amministrazioni”.

“La Cisl Magna Grecia opera già in questa dimensione e vanta risultati significativi sul piano interno, organizzativo e politico, che determina maggiore autorevolezza nel panorama regionale. Nel corso dell’evento del 13 gennaio avremo la possibilità di ascoltare il Presidente nazionale dell’Inas, Gigi Petteni, che rimarcherà l’importante ruolo che svolge il patronato della Cisl nei confronti dei cittadini, con professionalità e competenza”.

“Non ci faremo sfuggire l’occasione per parlare delle nostre attività e innovazioni, a partire dal nostro numero unico 0961.39371, ormai diventato la porta d’ingresso per i nostri servizi, e dalla certificazione ISO9001, atteso che la Cisl Magna Grecia rappresenta il primo sindacato in Italia ad avere avuto la certificazione di qualità riconosciuta dall’ente Bureau Veritas leader mondiale della certificazione. Inaugureremo l’acquisto della sede di Catanzaro, su Corso Mazzini 110, investimento finalizzato a dare stabilità e portare economie obiettivo inseguito da decenni ma mai realizzato fino ad oggi. La serata si concluderà a Cropani, nel Salone del Convento in via Padre Giovanni Fiore, dove alla presenza delle massime autorità politiche, militari, religiose, civili e culturali, nel corso alla della cerimonia per il Premio Mar Jonio Inverno, verrà assegnato al nostro Segretario Generale Luigi Sbarra il premio di personaggio di spicco che onora la Calabria nel panorama nazionale”.