Scelte sanitarie in Calabria: se apre un punto nascita, un altro resta chiuso

L’associazione Donne e Diritti apprende la notizia della riapertura del punto nascita a Cetraro ed esprime soddisfazione per le Donne che vivono nella zona di Cetraro Paola, perché possono partorire nei loro paesi senza affrontare i rischi dei viaggi verso Cosenza e Rossano. Allo stesso tempo ribadisce con forza la richiesta della riapertura del punto nascita o l’apertura della Casa di Maternità a San Giovanni in Fiore. “Siamo considerate cittadine di serie B nei confronti delle donne del nord, ma generare disuguaglianze all’interno della stessa regione Calabria non è una scelta condivisibile e né felice da parte di chi amministra”.

“A San Giovanni si sta partorendo sui pianerottoli di casa, in autoambulanza e anche per eseguire i tracciati devi andare nelle città di Cosenza e Crotone. Le ostetriche ci sono, stanno svolgendo anche ruoli non pertinenti alla loro professione, si potrebbe quindi avviare il percorso del Consultorio H 12 e della Casa della maternità, dove le gravidanze fisiologiche possono essere seguite e portate a termine , con il relativo parto, a San Giovanni in Fiore. Donne e Diritti non molla, sta valutando la prossima azione da attuare seguendo la strada costituzionale della cittadinanza attiva contemplata nell’articolo 118″.

