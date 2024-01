Santo Versace a Rai Radio 2: “Reggio Calabria è la città più bella del mondo”. Il commosso ricordo dei genitori

StrettoWeb

Santo Versace è intervenuto ieri a “Non è un Paese per Giovani” su Rai Radio 2, ripercorrendo la sua vita partendo dalle sue origini e affermando relativamente alla sua città che “Reggio Calabria è una città straordinaria, per me è la città più bella del mondo. Dal lungomare di Reggio Calabria hai davanti il continente Sicilia, ti svegli e difronte hai un’isola che ha una storia incredibile come ce l’ha la Calabria e ce l’ha Reggio”.

Santo ha aiutato il papà e ha imparato non le tabelline del 3 e del 4 ma del 36, tutte a memoria perchè il carbone costava 36 lire al chilo. “A quell’epoca non c’erano i trasporti pubblici come adesso, le macchine, già la bicicletta era una conquista perchè si usciva dalla guerra parliamo degli anni 50. Io ho giocato sulle macerie della guerra, non l’ho vissuta direttamente ma ho visto i danni che aveva procurato. Ho cominciato a lavorare a 6 anni e per me studio e lavoro è stato il divertimento maggiore della mia vita”.

“Mio padre e mia madre avevano un’umanità straordinaria, hanno sempre aiutato. Mia madre si è aperta nel 40 a 20 anni, la sua sartoria ed è stata sempre autonoma e non ha mai smesso pur avendo 4 figli. Mia madre ha vissuto 58 anni e ha visto la prima sfilata di Versace. Gianni prese il suo DNA, io invece quello imprenditoriale di mio padre. Io ho fatto il giro del mondo in 12 giorni per lavoro”.

Relativamente allo spirito imprenditoriale Santo Versace ha affermato che “venendo dal profondo sud ci guardavano come si guardano i calabresi e i siciliani. Nel mio libro “Fratelli. Una famiglia italiana” c’è raccontata la mia vita, la prima parte, la seconda e ora la terza che è quella attuale perchè adesso con la Fondazione Santo Versace, con mia moglie, con Francesca reggina anche lei. Con Francesca ci siamo sposati civilmente nel 2014 e l’8 luglio scorso ci siamo sposati in chiesa. L’obiettivo è fare lavori di grandissima qualità che permettano di competere e vincere l’Oscar”.

“La Fondazione Santo Versace guidata da me ma principalmente da mia moglie, farà e sta già facendo cose straordinarie. Il 12 febbraio alla Scala di Milano ci sarà un concerto bellissimo dove gli strumenti sono fatti con i legname delle barche dei migranti, straordinario!”.

