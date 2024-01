Sanremo, ospite speciale nella terza serata del Festival. Amadeus annuncia: “ci sarà Russell Crowe”

StrettoWeb

Piano piano, giorno dopo giorno, e con l’avvicinarsi dell’attesissimo evento, Amadeus sta svelando i vari ospiti che intratterranno le cinque serate del Festival di Sanremo, che si terrà dal 6 al 10 febbraio come sempre al Teatro Ariston. Il conduttore, che di recente è stato a Crotone per il Capodanno Rai, nei giorni scorsi ha svelato chi canterà dalla nave e chi a Piazza Colombo, nel palco allestito a pochi metri dal Teatro. Oggi invece, a Viva Rai2 di Fiorello, ha annunciato un grande ospite per la terza serata, quella di giovedì 8 febbraio: Russell Crowe, grande protagonista de Il Gladiatore.

Russell Crowe a Sanremo: l’annuncio di Amadeus

Crowe non andrà a Sanremo come semplice ospite o attore, ma in qualità di musicista. “Verrà a suonare – ha detto Amadeus mostrando un videomessaggio di Crowe a Fiorello – sapete che è molto amato nel mondo per il blues. Sta girando un film in Australia: pensate, finisce di girare il 6 febbraio, il 7 viene a Sanremo e l’8 è in onda su Rai1″.

Russell Crowe a Sanremo: “al mio segnale scatenate l’inferno”

“Ciao Amadeus, ciao Fiore, sono felicissimo dell’invito al festival, non vedo l’ora di raggiungervi. Ho scoperto di essere di origini italiane, di Ascoli Piceno, c’è un legame di sangue. Ciao Italia, al mio segnale scatenate l’inferno”, ha detto nel breve video Crowe, che è già stato ospite di Sanremo nel 2001, nel festival condotto da Raffaella Carrà, sull’onda del successo del film Il Gladiatore.

Russell Crowe questa estate in Calabria e Sicilia

Questa estate Russell Crowe è stato in Calabria e in Sicilia per i suoi concerti con il gruppo “Indoor Garden Party” ma anche in vacanza. Ha esaltato le due terre sui social. “Il mondo dovrebbe vedere la Calabria, questa terra è molto bella”, aveva detto postando un selfie da Tropea. Ma anche “L’Italia è un dono degli Dei. Da amare, da rispettare, da onorare”, postando una foto da Strombolicchio.