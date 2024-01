Sanità, Straface (FI) sull’Ospedale di Cariati: “lavoriamo per renderlo funzionale”

StrettoWeb

“La situazione dell’Ospedale “Cosentino” di Cariati è attenzionata costantemente e sono in corso già da tempo tutte le procedure atte a garantire l’organico necessario al corretto funzionamento della RSA medicalizzata. Ci sono dei passaggi burocratici in atto, terminati i quali la situazione si normalizzerà. E’ apprezzabile che l’opposizione, la cui parte politica ha nominato i commissari alla sanità più improduttivi di sempre, prenda atto dei danni che ha concorso ad arrecare alla sanità calabrese, ma per fortuna questo governo regionale insieme ai vertici ASP sta lavorando per restituire a Cariati e alla sua gente un ospedale funzionale”. Queste le dichiarazioni di Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità.

“Come già avuto modo di affermare durante il mio ultimo sopralluogo al “Cosentino” c’è già un investimento di 800mila euro con cui il Pronto Soccorso è stato rimesso a nuovo ed i lavori termineranno a breve, mentre è in fase di elaborazione il progetto che riguarda la ristrutturazione delle facciate esterne e dell’ingresso. Per quanto riguarda Radiologia sono arrivati Tac, telecomandato e mammografo e sono in fase di completamento i lavori di sistemazione. L’attenzione è alta, la programmazione è in fase avanzata, bisogna solo attendere che si completino le procedure necessarie con le relative tempistiche. Il Presidente Occhiuto in persona si è impegnato sull’Ospedale di Cariati, sulla sua riapertura e sull’ammodernamento funzionale, ed ogni azione sta andando in questa direzione affinché nel basso jonio si torni ad avere un presidio sanitario funzionante in grado di servire degnamente l’utenza”.