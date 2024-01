Sanità Corigliano-Rossano, arrivano i nuovi concorsi per Primario

StrettoWeb

“Il rafforzamento del personale sanitario dopo tanti anni di immobilità è uno dei punti cardine della nuova stagione di riforme messo in campo dal Presidente Occhiuto, e per gli Spoke di Corigliano-Rossano grazie al lavoro del management dell’ASP Cosenza stanno per arrivare a completamento i concorsi per Primario grazie ai quali si colmeranno le ultime lacune in settori strategici per la gestione sanitaria dei due presidi ospedalieri”.

“Ginecologia e Chirurgia sono già in dirittura di arrivo e si attende l’espletamento delle procedure di selezione mentre fra febbraio e marzo dovrebbero andare in chiusura i concorsi di Pronto soccorso e Cardiologia. Inoltre per l’Ospedale Compagna di Corigliano è in itinere anche il concorso per Primario del Servizio Psichiatrico Diagnosi Cura”. Queste le dichiarazioni dell’On. Pasqualina Straface Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

“La programmazione sanitaria, vera grande assente dell’ultimo decennio in due ospedali lasciati letteralmente allo sbando, finalmente ci permette di implementare le politiche di rafforzamento del personale sanitario e grazie ai nuovi Primari sarà possibile la riorganizzazione dei reparti e l’ottimizzazione del loro funzionamento. Un importante passo avanti nell’ottica di garantire ai cittadini una sanità in linea con i bisogni e le aspettative”.