Sanità Calabria, il Pd dice la sua: “ripristinare i posti letto a San Giovanni in Fiore”

“Si ripristinino al più presto i 20 posti letto del reparto di Medicina all’ospedale di San Giovanni in Fiore adesso che l’organico lo consente”. A sostenerlo è il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua che sposa in pieno l’appello formulato dal capogruppo dem nel civico consesso di San Giovanni in Fiore Domenico Lacava. “Non si capisce perché – prosegue Bevacqua – debba proseguire una situazione di disagio presso il nosocomio florense che aveva visto ridotti a dieci i posti letto disponibili nel reparto di Medicina, proprio a causa dell’assenza di personale specializzato”.

“Adesso che le falle dell’organico sono state risolte il numero dei posti letto è rimasto immutato con i conseguenti rischi per la salute dei cittadini del popoloso comprensorio. I vertici dell’Asp, di concerto con l’Ufficio del Commissario, verifichino al più presto la situazione in atto e attivino immediatamente le procedure per ripristinare i posti letto all’ospedale di San Giovanni in Fiore. Con i Lea ai minimi storici e con le tante criticità da affrontare – conclude Bevacqua – non serve caricare la gestione anche di problemi facilmente risolvibili con un minimo di ragionevolezza gestionale”.