Sanità Calabria, presentato il cronoprogramma del punto nascita a Cetraro

Prosegue serrato il dibattito sul tanto discusso punto nascita di Cetraro. mentre l’amministrazione aveva dato l’apertura per certa, l’opposizione ha invece ridimensionato la cosa, spiegando che la Regione aveva solamente sollecitato l’Asp di Cosenza con una sorta di ultimatum. Il sindaco di Cetraro, Ernesto Cennamo, ha quindi aggiustato il tiro e ha parlato di cronoprogramma. Di seguito le parole del Primo Cittadino: “all’indomani della pubblicazione del decreto di riattivazione del punto nascita di Cetraro e dopo diverse esternazioni a mezzo stampa, ho ritenuto opportuno richiedere una riunione urgente al management dell’ Asp di Cosenza”.

“Prontamente convocata, ho partecipato all’incontro per definire i percorsi di riapertura del punto nascita e fissare punti fermi per non destare incomprensioni. Durante l’incontro si è convenuti sulla necessità di superare tempestivamente le condizioni riportate nell’allegato dello stesso decreto e di cui l’azienda sanitaria ha già in parte ottemperato”.

Ecco i punti oggetto di discussione:

Si procederà all’immissione delle nuove ostetriche, attraverso il bando pubblicato nei mesi scorsi.

Verrà nominata l’ostetrica di riferimento.

Arriveranno 4 nuovi ginecologi cubani a supporto dell’équipe medica.

Confermati i medici non ospedalieri che potranno così garantire continuità specialistica.

Ordinata la porta per la sala operatoria.

Verranno espletati i corsi di formazione.

“Dunque, – conclude il sindaco – su questo importante tassello di recupero del patrimonio sanitario tutti, indistintamente, devono convergere sul lavoro che abbiamo portato avanti sin dal giorno del nostro insediamento. Troppe sono state le visite a Catanzaro prima e Cosenza poi, che da quell’agosto del 2019 in cui perse la vita una giovane mamma hanno soltanto lasciato sperare. Oggi, grazie alla pubblicazione del decreto regionale , possiamo tutti dire che siamo davvero in dirittura d’arrivo. Il cronoprogramma di oggi ha già date e tempistiche, monitoreremo come abbiamo sempre fatto e vi aggiornerò presto”.