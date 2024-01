Buona sanità calabrese: impiantato pacemaker ad una paziente di 100 anni

StrettoWeb

Vivere meglio e più a lungo: è la dimostrazione che con la medicina, aiutata da un pizzico di fortuna, tutto è possibile. Testimone di questo grande passo è la signora Concetta di Cosenza, una giovane nonnina che ha da poco subìto un impianto di pacemaker allo spoke di Castrovillari. Nulla di straordinario, si potrebbe pensare, ma l’intervento è stato eseguito su una paziente centenaria, cose che non capitano di certo tutti i giorni. E, soprattutto, è il primo intervento in assoluto per la signora Concetta, di spirito intraprendente e grande senso dell’umorismo.

Ad impiantare con successo il pacemaker è stata l’equipe di Cardiologia guidata dal Prof. Giovanni Bisignani il quale, ha spiegato che “ormai la medicina è sempre più in grado di fare interventi anche in persone molto anziane e per questo molto fragili. Continuare a far battere un cuore che in 100 anni ha compiuto quasi 3,70 miliardi di battiti non solo è gratificante ed affascinante – ha concluso il primario – ma rende veramente il senso di quanto progresso ha fatto la medicina“. La signora Concetta, dopo solo un giorno di ricovero, è stato dimessa ed è tornata alla sua routine.