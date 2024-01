Ryanair a Reggio Calabria: “notizia incredibile, lungimiranza di vertici di Forza Italia decisiva per questa città”

StrettoWeb

“L’Aeroporto di Reggio Calabria sarà insieme a Trieste uno dei due nuovi Hub Ryanair in Italia. È un fatto storico perché pone importanti basi all’intero sistema aeroportuale della regione, permettendo un notevole incremento della connettività della Calabria con il resto d’Italia e soprattutto dell’estero, consentendo finalmente a tutto il territorio di crescere in termini di sviluppo turistico. Si tratta di un grande risultato del Presidente Roberto Occhiuto, che da mesi lavora a questa prospettiva e ad una nuova credibilità della nostra Terra, riuscendo a convincere anche investitori importanti come Ryanair.”

A dirlo sono i rappresentanti di Forza Italia del Gruppo consiliare della Città Metropolitana Reggio Calabria, Giuseppe Zampogna e Domenico Romeo, a proposito dell’ultima lieta notizia riguarda l’Aeroporto dello Stretto, lanciata ieri dal Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e dal Deputato reggino Francesco Cannizzaro,

“La notizia che Ryanair insedierà a Reggio una delle due nuove basi in Italia rappresenta una vera svolta, la stessa a cui sta lavorando da tempo, con estrema lungimiranza e fermezza, il nostro Coordinatore regionale, On. Francesco Cannizzaro. E finalmente i risultati sono sotto gli occhi di tutti, anche di chi fino a qualche tempo fa non credeva possibile tutto questo, screditando le azioni di Occhiuto e Cannizzaro. Dopo anni di vuoti istituzionali e silenzi assordanti sul tema dei collegamenti, dei trasporti, delle infrastrutture, pian piano i calabresi stanno avendo tutte le risposte che attendevano da anni.”

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.