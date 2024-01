Ryanair a Reggio Calabria: “grande riconoscenza al governatore Occhiuto e al ministro Salvini”

StrettoWeb

“Dopo la l’annuncio dei giorni scorsi relativo alla elaborazione di una nuova procedura di volo per migliorare l’operatività dell’aeroporto di Reggio Calabria, superando le limitazioni sulla pista, un nuovo consequenziale e storico risultato. Ryanair aprirà due nuove basi in Italia, una a Trieste e una proprio a Reggio Calabria”. Lo afferma in una nota il Consigliere Comunale

Antonino Caridi.

“La compagnia, quindi, punterà in maniera decisa su Reggio Calabria.

Questo consentirà finalmente al nostro scalo di voltare definitivamente pagina e di fungere da vera e propria porta di accesso non soltanto per la nostra Città, ma per tutto il comprensorio reggino”.

“Un risultato frutto di un lavoro importante, che trasuda concretezza, serietà e una reale e compiuta programmazione e che il nostro territorio non avrebbe mai potuto raggiungere senza l’impegno del Ministro Salvini, della lega per la Calabria e di tutti i suoi referenti territoriali e la caparbietà e la visione del nostro Presidente Occhiuto. A loro, da reggino e da Consigliere comunale, va tutta la mia riconoscenza”.

