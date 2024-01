La rivelazione di Paola Ferrari: “ho un tumore, devo operarmi”

StrettoWeb

Paola Ferrari, volto noto della cronaca sportiva nazionale, si trova a combattere contro un’altra sfida. Pochi giorni fa, la giornalista di “90° Minuto” ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato di avere un nuovo tumore sul viso e che dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico. “Si tratta di un carcinoma basocellulare. L’ho scoperto un mese e mezzo fa, ma è assolutamente allo stadio iniziale e quindi è molto meno drammatico di quello che ho già avuto. Si risolverà in un giorno”.

La nota conduttrice aveva combattuto contro questo tipo di cancro già nel passato: “ho avuto un carcinoma maligno al viso: ho avuto molta paura anche per il mio lavoro– aveva detto. Ho rischiato che mi portassero via mezzo viso. Sono stati bravissimi nel curarmi”. Ora la situazione appare meno grave: la Ferrari è pronta ad andare sotto i ferri e a tornare subito a lavoro e ne approfitta per mandare un messaggio sull’importanza della prevenzione: “non voglio assolutamente fare la vittima, se lo racconto è per dire che bisogna stare attenti: state attenti, state attenti, non finirò mai di dirlo”.

