Ritorno a scuola, i bambini di San Giovanni in Fiore inaugurano il nuovo plesso

StrettoWeb

“Alla ripresa delle lezioni, ho riabbracciato i bambini della scuola elementare Salvatore Rota, che con i miei preziosi collaboratori ho incontrato insieme agli insegnanti e al resto del personale lì in servizio. In tempi record, abbiamo completato i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico, avviati con un finanziamento pubblico di circa 800mila euro, che avevamo ottenuto alla svelta. Così, abbiamo restituito ai bambini e a tutta San Giovanni in Fiore una scuola moderna, sicura, accogliente e piena di colore e calore”. Lo dichiara Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore, che prosegue: “è l’ennesimo risultato concreto che riguarda il quartiere Olivaro. Continueremo a impegnarci per eliminare tutte le diseguaglianze strutturali e sociali tra le zone periferiche e il centro della città”, conclude la Succurro.