Myenergy Viola tiene il passo delle grandi: domenica è big match contro Ragusa | RISULTATI e CLASSIFICA

StrettoWeb

Nessuna delle 3 grandi vuole mollare. Myenergy Viola, Orlandina e Ragusa continuano a vincere e a rispondere ai successi l’una dell’altra. I neroarancio dominano 73-90 nell’anticipo contro Castanea e guardano le siciliane dal divano di casa. Niente passi falsi: Ragusa batte 88-72 Milazzo e aggancia i reggini al secondo posto, l’Orlandina batte nettamente 54-79 Piazza Armerina e resta prima in solitaria.

In ottica postseason l’Orlandina è la prima squadra matematicamente qualificata grazie al successo odierno. La Myenergy Viola attende Ragusa nel big match di domenica al PalaCalafiore: in palio 2 punti importantissimi per blindare i Play-in Gold e per la classifica della postseason.

Dietro faticano tutte. Sala Consilina perde in casa della Basket School Messina e non sfrutta il ko di Piazza Armerina. Barcellona si ferma in casa di Rende.Riflettori puntati nel prossimo turno su Sala Consilina-Piazza Armerina, match che interessa da vicino anche i neroarancio: in caso di vittoria contro Ragusa e contemporanea sconfitta di Piazza Armerina sarebbe sicuro un posto fra le prime 4.

Risultati 18ª Giornata Serie B Interregionale Girone H

Sabato 20 gennaio

Ore 16:30

Castanea-Myenergy Viola 73-90

Ore 19:00

Fortitudo Messina-Cus Catania 87-82

Domenica 21 gennaio

Ore 17:00

Basket School Messina-Sala Consilina 64-53

Ore 18:00

Rende-Barcellona 87-79

Ragusa-Milazzo 88-72

Piazza Armerina-Orlandina 54-79

Classifica Serie B Interregionale Girone H

Orlandina 30 Ragusa 28 Viola 28 Sala Consilina 24 Piazza Armerina 22 Barcellona 20 Basket School Messina 20 Milazzo 18 Rende 12 Castanea 8 Catania 4 Fortitudo Messina 2

Programma 19ª Giornata Serie B Interregionale Girone H

Sabato 27 gennaio

Ore 16:30

Castanea-Fortitudo Messina

Domenica 28 gennaio

Ore 18:00

Orlandina-Catania

Barcellona-Basket School Messina

Myenergy Viola-Ragusa

Sala Consilina-Piazza Armerina

Milazzo-Rende

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.