Ristorante “Parioli” a Reggio Calabria: la storia di Ezio, lo Chef romano stregato dalla città dello Stretto

Un americano a Roma? No, un romano a Reggio Calabria! Un romano che si innamora di Reggio Calabria e qui decide di dar seguito alla pazza (ma vincente) idea dell’imprenditore reggino Antonio Gullì. Così nasce, sullo Stretto, “Parioli Hostaria Romana”, un ristorante interamente romano trapiantato però nel cuore della città dello Stretto, a due passi dal Duomo. L’idea, dicevamo, è del reggino Antonio Gullì, che ha deciso di affidarsi pienamente a Ezio, Chef nato e cresciuto nella capitale ma che ha deciso di trasferirsi qui con la moglie e la figlia di pochi mesi.

Il ristorante “Parioli” Hostaria Romana: dai piatti tipici all’ambiente autentico

Il ristorante romano “Parioli” offre un’esperienza culinaria che cattura l’anima della cucina romana. Questo locale ha guadagnato una reputazione importante nella città dello Stretto grazie alla sua autentica cucina, all’atmosfera accogliente e all’ambiente incantevole. La cucina di “Parioli Hostaria Romana” celebra la ricca tradizione culinaria romana. Lo Chef Ezio, maestro nella preparazione di piatti tradizionali, utilizza ingredienti freschi, fatti in casa e stagionali per creare autentiche specialità romane.

Si va dagli antipasti classici, quindi il supplì, la trippa alla romana, il carciofo alla giudia o il tagliere di salumi e formaggi. I primi piatti sono i grandi classici: amatriciana, carbonara, paccheri alla gricia, cacio e pepe. La pasta, va precisato, è rigorosamente fatta in casa. Piatto più richiesto, ovviamente, la carbonara. Il cavallo di battaglia è poi la coda alla vaccinara, senza dimenticare le polpette al sugo, sempre molto richieste tra i secondi. Tra i contorni, da segnalare la cicoria ripassata e le cime di rapa saltate.

Gli interni, poi, sono tipicamente romani. Ambiente romano, musica romana, quadri di personaggi famosi che hanno fatto la storia nella capitale. Un connubio perfetto tra l’eleganza del luogo e l’autenticità e tradizione della tipica trattoria romana.

La bella storia dietro il ristorante romano “Parioli” a Reggio Calabria

E’ una storia bella, quella che si cela dietro la nascita del Ristorante, che ha aperto ufficialmente i battenti il 28 settembre 2023. Antonio è un giovane imprenditore che, dopo essersi dilettato in vari settori dell’imprenditoria, aveva investito nel settore della Ristorazione a Milano, distrutta però dal Covid. E’ stata così l’occasione per tornare nella sua città d’origine, Reggio Calabria. Con la pazza idea: un locale interamente e tipicamente romano.

L’idea, però, va messa nero su bianco. Serve una persona che Roma la conosca, la viva, la… “cucini”. Serve un romano, insomma. Così Antonio si mette alla ricerca di qualcuno che possa aiutarlo. E trova Ezio. Ezio è un Executive Chef di sette ristoranti, a Roma. E’ giovane, lavora in cucina da 16 anni. Ezio inizialmente deve aiutare Antonio: deve portargli qualcuno da Roma da formare per il nuovo ristorante oppure deve formare un cuoco reggino che avrebbe trovato Antonio. Così lo Chef Ezio arriva a Reggio Calabria, nell’afosa estate reggina. A luglio conosce Antonio. Dopo una settimana risale. Per tutta l’estate fa la spola, alle prese con la nuova apertura. Poi un bel giorno chiama Antonio: “non ho trovato nessuno, anzi sì. Vengo io!”. E così comincia la bella storia dell’Hostaria Romana “Parioli”.

Ezio inizialmente è da solo, perché la moglie è pronta a partorire. Lo Chef si gestisce, sa il periodo esatto in cui diventerà papà. Ha già tutto pronto. Un giorno, però, mentre è a Reggio Calabria alle prese con la cucina, riceve una chiamata: la moglie ha rotto le acque. Il cuoco romano lancia le padelle all’aria e scappa via, alla ricerca del primo treno disponibile. Trova un Intercity per un viaggio della speranza, ma il figlio nasce mentre lui era in viaggio. Ora lui, la moglie e il figlio abitano a Reggio Calabria, in pieno centro, proprio a due passi dal Ristorante. Ed Ezio vuole che il figlio cresca qui.

Nel suo volto si percepisce tutto l’entusiasmo di un giovane volenteroso che – lontano dal caos di Roma – ha scoperto Reggio Calabria. Una città tante volte apprezzata più dai forestieri, che dai cittadini. Una città che forse, con un po’ più di attenzione sui servizi essenziali, sfruttando le potenzialità che possiede, non avrebbe nulla da invidiare a nessuno. E la storia di Ezio ce ne ricorda una molto simile: quella di Pippo Inzaghi e la sua famiglia. Lui, piacentino di nascita, dopo una vita tra Torino e Milano, scopre Reggio Calabria e se ne innamora.

Contatti

Parioli Hostaria Romana è aperto a pranzo e cena, tutti i giorni tranne mercoledì, giorno di chiusura. Molto attive le pagina Instagram e Tik Tok, ricche di foto invitanti e reel dove lo Chef Ezio spiega la preparazione di alcuni piatti. Chiunque volesse prenotare un tavolo, può contattare il locale al numero 3791068931. Il ristorante si trova in Via Gaspare del Fosso 9, a due passi dal Duomo.

