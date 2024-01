Ripepi dopo il Consiglio Comunale di Reggio Calabria: “Falcomatà ha fatto teatro, una sceneggiata”

StrettoWeb

Diretta anticipata e breve, quella di oggi, di Massimo Ripepi, che ha parlato immediatamente dopo la fine del lungo Consiglio Comunale di oggi a Reggio Calabria. “La paura di perdere il posto ha convinto tutti a compattarsi e a votare contro la mozione di sfiducia. Dovevano essere in 17 a votare della maggioranza assoluta oppure 17 consiglieri comunali che vanno a dimettersi. Se si dimette uno, due o tre non cambia nulla. Queste sono le regole. Falcomatà è stato eletto democraticamente e può essere tolto solo democraticamente”, ha detto Ripepi in riferimento alla mozione di sfiducia non passata per mancanza del numero minimo.

Poi ha puntato il dito contro il Sindaco: “oggi cosa è successo? Noi abbiamo elencato tutti i problemi. Falcomatà ha risposto in modo teatrale. Ha detto che loro hanno fatto questo e quell’altro. Ha fatto una sceneggiata in cui ha detto quasi nulla. Per questa città devastante noi dobbiamo costruire l’alternativa. E per questo posso dire che Rivoluzione Rheggio ha preso il decollo, soprattutto dopo quella manifestazione con un gran seguito di pubblico. Stiamo per aprire la segreteria di Rivoluzione Rheggio, che sarà nella zona sud della città. Sarà inaugurata dopo, ma non ci interessa, intanto è importante per vederci e riunirci”, ha concluso.

