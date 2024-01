Rifiuti in Sicilia, la denuncia di Lombardo: “i Comuni perdono 45 milioni”

StrettoWeb

“La Regione ha annullato il Decreto che assegnava ai Comuni 45 milioni per gli extra costi nel settore rifiuti. Abbiamo scherzato per i rimborsi degli extra costi, per i rifiuti trasportati all’estero, per i comuni siciliani”. tuona il deputato regionale di Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo. “È stato annullato il DDG n.1389 del 7 novembre scorso, perché la Regione ha sbagliato il periodo che poteva essere rimborsabile per come scritto nel decreto di annullamento!”. “Con questa “svista” della Regione- prosegue Lombardo – 45 milioni finiscono in fumo e i cittadini siciliani continueranno a pagare la tariffa più alta d’Italia sui rifiuti!”. Non usa mezzi termini Lombardo e si rivolge a Schifani e agli assessori al ramo “se ci siete battete un colpo e diteci adesso cosa dovranno fare i comuni se non aumentare ulteriormente la tariffa sui rifiuti?”.

“A lanciare l’allarme è stato anche l’Anci – sottolinea Lombardo– che ha ribadito come a rischio sia la stabilità dei Comuni. È necessario trovare compensazioni urgenti” conclude Lombardo che ha richiesto con urgenza la convocazione della IV Commissione all’Ars invitando in aula il governatore Schifani, gli assessori all’Energia, all’Economia e i direttori generali dei dipartimenti Acque e Rifiuti e della Programmazione.

