Rifiuti, Occhiuto: “ci sono calabresi incivili. Si può offendere in questo modo l’ambiente?”

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha pubblicato sulle proprie pagine social un video per sensibilizzare i cittadini in tema di rifiuti. “Ci sono alcuni calabresi incivili” ha detto Occhiuto mostrando le immagini di cumuli di rifiuti per le strade, tra i quali si vede persino un divano oltre a sacchetti di immondizia ed altri ingombranti.

Il governatore calabrese ha mostrato immagini di cumuli di rifiuti risalenti al 25 agosto 2020, spiegando come in quegli anni la Calabria fosse invasa dalla spazzatura, “d’estate avevamo le strade invase dai rifiuti perché la Regione non riusciva a farle smaltire. Grazie alla riforma dei rifiuti oggi i sindaci sanno dove smaltirli. Oggi tutti i rifiuti si smaltiscono in discariche pubbliche. Alcuni comuni però non riescono a fare la raccolta e capita che i rifiuti stiano per strada“.

Non solo. Occhiuto punta il dito anche su “alcuni calabresi incivili“, mostrando immagini girate con il suo smartphone nelle quali sono ben visibili sacchetti e ingombranti ai bordi della strada. “Si può offendere in questo modo l’ambiente della Calabria? – si chiede il presidente della Regione Calabria – Ai sindaci chiedo di essere rigorosi e intransigenti e di punire“. Il alto il video completo.