Si ribalta con l’auto e finisce in un canale: morto un Carabiniere di origini calabresi

Si è ribaltato con l’auto finendo in un canale ed è stato ritrovato questa mattina nel lodigiano. Così, in maniera tragica, questa mattina è stato ritrovato morto Rosario Bruno, Carabiniere 41enne di origini calabresi, di Lamezia Terme. Messaggio di cordoglio da parte di NSC (Nuovo Sindacato Carabinieri): “E’ con profondo dispiacere che questa associazione NSC da il triste annuncio che questa notte è venuto a mancare il caro amico e collega iscritto Appuntato Rosario Bruno, effettivo alla PMZ della Compagnia Carabinieri di Milano Duomo, rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale questa notte, nel lodigiano, quando si è ribaltato alla guida della propria autovettura per cause ancora da accertare, finendo in un canale laterale, nell’oscurità della notte, con l’auto ribaltata”.

“Il rinvenimento è solo di questa mattina quando, alla luce del giorno, alcuni automobilisti in transito hanno segnalato la sua presenza e si e potuto verificare il tragico epilogo del giovane collega. Questa Segreteria Nazionale, insieme con quella Regionale della Lombardia e Provinciale di Milano, nonché a tutti gli iscritti NSC, si stringono alla famiglia in questo momento di immenso dolore”, si legge ancora.