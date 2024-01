“Reggio abbraccia San Luca, basta vittime sulla SS 106”: lo striscione dei tifosi della Reggina per i morti di Montauro

StrettoWeb

Si sta giocando al Granillo il derby reggino del girone I di Serie D tra Fenice Amaranto e San Luca. I tifosi della Reggina in Curva Sud hanno deciso di esporre uno striscione per ricordare le vittime (tutte di San Luca) dell’incidente di Montauro – in provincia di Catanzaro – qualche settimana fa.

“Reggio abbraccia San Luca, basta vittime sulla SS 106” è il testo dello striscione esposto dal tifo organizzato nel settore caldo. Per la cronaca, il risultato al Granillo è di 0-1 all’intervallo. Il San Luca ha segnato a fine primo tempo con Pelle.

