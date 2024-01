Reggio Calabria, l’ultimo VIDEO di Falcomatà: “faccio passerelle? Eccomi sulla passerella del Lido Comunale!”

StrettoWeb

“Qualcuno dice che faccio passerelle e in effetti questa mattina siamo sulla nuova passerella del Lido Comunale che stiamo realizzando con i Patti per il sud e che vede la realizzazione di questa passerella con gli accessi al mare più la riqualificazione di una stecca di cabine e la piazzetta esterna. Questa passerella alle mie spalle, stanno passando l’impregnante, viene realizzata con questo legno molto resistente che si chiama Massaranduba ed è la prima parte del lavori che riguardano invece tutta la riqualificazione dell’opera. La parte strutturale invece verrà mandata a gara dopo la conferenza dei servizi che indirà la Sovrintendenza. Naturalmente questo primo intervento prevede anche la piantumazione al verde e la realizzazione di faretti illuminanti. Stiamo dietro questo progetto da anni che da sempre è stato una priorità per l’amministrazione e per la città. Sono pienamente consapevole dei ritardi che si sono accumulati ma ritardi dovuti a rallentamenti, a problematiche spesso indipendenti dalla volontà dell’amministrazione comunale però abbiamo lavorato sodo anche su questo cantiere che piano piano sta prendendo piede e noi lo seguiremo giorno dopo giorno”. Sono queste le parole del sindaco Giuseppe Falcomatà che questa mattina si è recato al Lido Comunale di Reggio Calabria per i lavori di riqualificazione dell’intera struttura.

Reggio Calabria, il sindaco Falcomatà sulla passerella del Lido Comunale

